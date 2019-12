Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : signe un accord avec SODIAAL pour l'année 2020 Cercle Finance • 20/12/2019 à 09:52









(CercleFinance.com) - Carrefour et SODIAAL annoncent la signature d'un nouvel accord pour l'année 2020. Cet accord concerne la revalorisation tarifaire des marques de fromage et de lait de consommation produites par SODIAAL. Il concerne également le fromage et le lait de consommation produits par SODIAAL à marque propre Carrefour à compter du 1er mars. ' Cela représente plus de 400 millions de litres de lait produits et transformés en une année, soit 10% de la collecte de SODIAAL ' précise le groupe. Laurent Vallée, Secrétaire général de Carrefour a déclaré ' Après l'accord avec la filière bovine sur la viande Label Rouge, Carrefour s'engage désormais avec SODIAAL et ses 20 000 producteurs sur la revalorisation du prix du litre de lait payé aux producteurs. Cet accord témoigne du soutien fort et constant de Carrefour aux éleveurs français dans le cadre des EGA'.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.40%