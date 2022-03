Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: signe avec deux nouvelles filières bio françaises information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 17:06









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce aujourd'hui le lancement d'une filière de tomates de Provence bio avec Louis Martin et Provence Producteur. Les produits seront proposés aux consommateurs sous la marque Carrefour Bio.



Le Groupe signe également une filière de porc bio français avec le transformateur Baradat des Pyrénées- Atlantiques, afin de proposer fin 2022 sous sa marque Carrefour Bio, un pâté à base de porc bio français au piment d'Espelette.



'Ces partenariats permettent également de garantir la juste rémunération de nos producteurs bio français partenaires', ajoute le distributeur, qui a réalisé ces annonces à l'occasion du Salon International de l'Agriculture.







