Carrefour: signe avec 11 nouvelles filières bio françaises

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce la signaturede 11 nouvelles filières bio françaises avec ses partenaires agricoles sur des produits d'épicerie et des fruits & légumes.



Selon le distributeur, ces contrats multipartites, pluriannuels et renouvelables lui permettront de proposer 'des produits bio et français qualitatifs, tout en offrant aux producteurs une visibilité sur la durée'.



Pour les autres acteurs de la filière, ces partenariats sur le long terme sont la garantie de débouchés puisqu'ils bénéficient de l'engagement de Carrefour sur des volumes d'achat minimums.



Enfin, Carrefour annonce aussi avoir signé une filière bio espagnole, via sa filiale Socomo, avec le fournisseur Agricommerce afin de développer l'offre agrumes de la marque Carrefour Bio.



'Ce partenariat permet notamment de réduire significativement la distance de transport entre le lieu de production des citrons et leur lieu de commercialisation, puisqu'ils seront cultivés en Espagne au lieu d'Amérique du Sud principalement', indique l'enseigne.





