CARREFOUR : Shopinvest propose de racheter Rue du Commerce

(AOF) - Carrefour a annoncé avoir reçu une offre ferme de la part de Shopinvest portant sur 100% du capital de Rue du Commerce. A la suite de cette opération, Rue du Commerce, site spécialisé dans la vente de produits high-tech en France, s'intégrera à Shopinvest, groupe e-commerce fondé en 2011, qui opère un portefeuille de 11 sites, dont les 3 Suisses. Ce projet de cession sera soumis aux Instances représentatives du personnel de Rue du Commerce et aux autres conditions de réalisation usuelles. Aucun détail financier n'a été communiqué.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.