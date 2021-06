Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : se redresse vers 17,3E Cercle Finance • 03/06/2021 à 17:24









(CercleFinance.com) - Carrefour se redresse vers 17,3E et revient au contact de la résistance testée du 18 au 20 mai dernier. La dernière oscillation entre 17,35 et 16,4E permet d'espérer un petit potentiel de hausse jusque vers 18,3E, l'ex-zénith du 25 janvier 2018. Le momentum haussier pourrait devenir plus attractif au-delà de cette limite

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +2.31%