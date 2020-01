Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour :s'engage en faveur de la filière porcine française Cercle Finance • 09/01/2020 à 10:47









(CercleFinance.com) - Carrefour et Herta annoncent avoir signé un accord pour l'année 2020. Cet accord porte sur la revalorisation tarifaire de la marque Herta sur le périmètre Charcuterie de porc (jambon cuit, knack, lardons...). ' Cela représente près de 8 000 tonnes de produits à base de porc français vendus en une année dans les magasins du groupe Carrefour ' précise le groupe. Laurent Vallée, Secrétaire général du Groupe Carrefour a déclaré : 'Après notre accord sur la viande bovine et celui sur le lait, Carrefour s'engage désormais en faveur de la filière porcine française sur la revalorisation tarifaire du prix du porc. Ce nouvel accord confirme le soutien fort et constant de Carrefour aux éleveurs français dans le cadre des EGA'. Arnaud de Belloy, Président Directeur Général d'Herta France a indiqué : ' Cet accord est une bonne nouvelle car il nous aide à faire face à une hausse exceptionnelle de la viande.'

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.92%