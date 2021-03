Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : s'engage contre la précarité menstruelle Cercle Finance • 01/03/2021 à 12:55









(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé aujourd'hui rejoindre la lutte contre la pre?carite? menstruelle en s'engageant aux co?te?s du gouvernement et de Fre?de?rique Vidal, ministre de l'Enseignement supe?rieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour proposer gratuitement des protections hygie?niques aux e?tudiantes. Dans l'attente de l'entre?e en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales au sein des e?tablissements universitaires a? la prochaine rentre?e (avec notamment l'installation de 1 500 points de distribution au sein des universite?s), les hypermarche?s Carrefour offriront un paquet de protections pe?riodiques par mois aux e?tudiantes, jusqu'au 31 aou?t, sur pre?sentation de leur carte e?tudiant et de la carte fidélité du magasin.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.10%