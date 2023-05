Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: s'associe à un éditeur pour promouvoir la lecture information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 15:51









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce le lancement du programme “Lecture pour tous” en partenariat avec l'éditeur Rue des Ecoles.



Ce projet vise à démocratiser la lecture sur l'ensemble du territoire - et notamment auprès des enfants - en facilitant l'accès aux livres, alors que l'Elysée a érigé la lecture en ' grande cause nationale '.



Dans le cadre de ce programme, les clients de Carrefour retrouveront en rayon une sélection d'une vingtaine d'ouvrages à prix réduit et destinés aux 3 à 8 ans.



' Les 100 000 premiers clients porteurs de la carte de fidélité qui auront acheté un livre de l'opération auront un accès illimité pendant un an à une bibliothèque digitale. Ils pourront y retrouver une centaine d'ouvrages jeunesse ', précise Carrefour.







