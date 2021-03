Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : révise sa politique tarifaire en Espagne Cercle Finance • 17/03/2021 à 12:14









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce intensifier sa politique tarifaire en Espagne, baissant les prix de plus de 1000 produits de sa marque, et fixant à 0,99E ceux de plus de 600 autres articles, marque propre et marques nationales confondues. L'enseigne précise que les réductions portent sur les articles les plus demandés par les clients dans les secteurs des produits alimentaires conditionnés, produits frais, entretien et hygiène. Cette politique tarifaire coïncide en outre avec la reformulation de plus 380 produits de marque propre effectuée par Carrefour. Les reformulations représentent au totalune réduction de 512 tonnes de sucres, graisses saturées et sel, affirme Carrefour.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.99%