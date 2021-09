Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : revient à la case départ, vers 15,95E information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 17:36









(CercleFinance.com) - Carrefour (-5% vers 15,96E) accuse nettement le coup de la cession des 5,7% de son capital par Bernard Arnault via la financière Agache pour environ 724MnsE. Les titres sont cédés sur le marché et auprès d'un pool d'institutionnels: le cours efface d'un coup tous ses gains du mois d'août (retour sur les niveaux du 2 août) et semble susceptible de revenir tester le double plancher majeur des 15,68E des 20 et 30 juillet dernier. rappel: le titre a de nouveau échoué vers le 20 août sous 17,45E, au niveau du double sommet (19 mai et 8 juin).

