Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : retour à la case départ, vers 15,3E Cercle Finance • 18/01/2021 à 11:12









(CercleFinance.com) - Couche-Tard renonce à son offre sur Carrefour qui accuse le coup et rechute de -6,5%: c'est le retour express à la case départ, vers 15,35E (l'ex-zénith du 7 janvier). Il ne faudrait pas que la correction se prolonge en-deçà de 15,25E sinon le titre pourrait glisser vers l'ex-résistance du 11/09 au 17/11/2020.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -5.57%