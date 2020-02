Carrefour : résultats 2019, les prévisions des analystes

(CercleFinance.com) - Carrefour va annoncer ses résultats sur l'année 2019 jeudi prochain. Le titre a gagné près de 3% sur la semaine.

L'analyste Barclays confirme ce jeudi sa recommandation 'neutre' ('pondérer en ligne') sur le titre Carrefour, en attente de résultats 2019 'sans surprise'.

'Les chiffres de Carrefour pour l'année complète 2019 ne devraient pas révéler de grande surprise. Les ventes ont d'ores et déjà été dévoilées en janvier et le groupe s'est alors orienté vers un EBIT groupe de 2 090 ME, avec un résultat opérationnel en France en croissance à deux chiffres', anticipe le broker.

Barclays confirme ainsi son objectif de cours de 17,50 euros sur le titre.

Oddo indique que le groupe a été en mesure d'annoncer un EBIT 2019 de l'ordre de 2 090 ME, +7,4% en organique (2 080 ME avant IFRS16), supérieurs de 2,4% aux attentes du marché (consensus à date de seulement 2 031 ME), sachant que l'EBIT France devrait croître de plus de 10%.

' Nous ajustons de 1% nos attentes d'EBIT pro forma 2019 de 2 065 ME à 2 080 ME, sachant que nous tablons sur une croissance de 15% de l'EBIT France à 532 ME ' rajoute le bureau d'études.

Oddo confirme son conseil à Achat sur le titre avec un objectif de 20 E ' Le titre a souffert de 7% depuis 3 mois sur les craintes liées à l'impact des mouvements sociaux en France '.

L'analyste Goldman Sachs a révisé mardi dernier à la hausse sa recommandation sur le titre Carrefour, passant à l'achat, recommandation assortie d'un nouvel objectif de cours de 20 euros (contre 15,90 euros jusque-là).

Ce dernier laisse entrevoir un potentiel de hausse de +27%.

'La confirmation d'une croissance des bénéfices à deux chiffres en France pour 2019 marque la première année complète de croissance des marges opérationnelles en France depuis 2014, les guidances laissant entendre que les marges EBIT ont augmenté d'au moins 30 points de base au deuxième semestre 2019', apprécie le broker.