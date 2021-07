Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : résultat net part du Groupe de 298 ME information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 18:07









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires TTC progresse de +3,9% en comparable au 1er semestre 2021. Le chiffre d'affaires TTC du Groupe est de 38 256 ME (pre-IAS 29) soit une hausse de +5,2% à taux de change constants. Le résultat opérationnel courant (ROC) du Groupe s'élève à 740 ME, en hausse de +81 ME (+11,2%) à taux de change constants. Le résultat net, part du Groupe s'établit à 298 ME contre (25) ME au 1er semestre 2020. Le résultat net ajusté, part du Groupe s'améliore de +34,7% (+87 ME), à 337 ME contre 250 ME au 1er semestre 2020. Le groupe s'attend à un Cash-flow libre net d'un niveau supérieur à 1 MdE par an dès 2021 (après décaissement des charges exceptionnelles, notamment liées aux plans de restructuration).

