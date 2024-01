Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour: reprend 31 magasins auprès d'Intermarché information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 18:24









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce ce jour être entré en négociations exclusives avec le Groupe Intermarché pour la reprise de 31 magasins.



Le parc concerné représente 94 000m², soit 0,3% de la surface de vente de la distribution alimentaire en France. Il a généré en 2022 un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 ME.



Aux termes de l'accord, Carrefour se substituera à Intermarché pour l'achat de 26 magasins auprès de Casino, les cinq autres magasins seront rachetés directement à Intermarché.





