Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour reprend 30 magasins du distributeur Makro au Brésil Reuters • 16/02/2020 à 15:30









PARIS, 16 février (Reuters) - Carrefour CARR.PA a annoncé dimanche le rachat au Brésil de 30 magasins du distributeur Makro, pour un prix de 1,95 milliard de Reais (environ 420 millions d'euros), payé en numéraire. La transaction porte sur 30 magasins (dont les murs de 22 magasins en pleine propriété et 8 en location) et 14 stations-service, situés dans 17 États du Brésil. Ces 30 magasins, totalisant plus de 165.000 m² de surface de vente, ont réalisé un chiffre d'affaires total d'environ 2,8 milliards de Reais (600 millions d'euros) en 2019, précise le distributeur français, soulignant leur complémentarité avec son réseau Atacadão, composé de 187 magasins et acquis par Carrefour en 2007. Le distributeur français déclare prévoir d'augmenter le chiffre d'affaires de ce réseau de plus de 60% et d'optimiser la structure de coûts, permettant d'atteindre progressivement une profitabilité proche de celle du parc Atacadão existant. (Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +1.02%