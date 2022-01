Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: renouvellement du partenariat avec Mastercard information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 09:44









(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé jeudi le renouvellement de son partenariat historique avec Mastercard, qui porte notamment sur la carte de crédit 'Pass' proposée aux clients du distributeur.



Aux termes de la collaboration, Mastercard doit accompagner Carrefour dans son processus de digitalisation sur des axes tels que la transformation numérique ou la valorisation des données ('data').



Le groupe français souligne que ces chantiers stratégiques doivent l'aider à atteindre son objectif de devenir une 'digital retail company' (groupe de distribution numérique).



La carte Pass, lancée en 1981, compte aujourd'hui deux millions de titulaires.





