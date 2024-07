Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour : renoue avec les 14E, les 15E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 17:22









(CercleFinance.com) - Une reprise en 'V' s'ébauche peut-être sur 13,2E : Carrefour renoue avec les 14E et visera le comblement du 'gap' des 14,27E du 14 juin.

L'objectif suivant serait l'ex-plancher des 15E de la mi-février.





Valeurs associées CARREFOUR 14,00 EUR Euronext Paris +2,12%