Carrefour : rejoint l'association Filiera Italia, en Italie

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce que Carrefour Italie, acteur majeur de la distribution avec ses 1450magasins en Italie, est la première enseigne de distribution mondiale à rejoindreFiliera Italia,une association dédiée à la promotion de l'excellence agroalimentaire Made in Italy. Le partenariat entre les deux entités s'appuie sur des valeurs communes et des engagement respectifs en matière de valorisation du label Made in Italy, de promotion de chaînes d'approvisionnement durables, de protection desterroirsou encore de répartition équitable de la valeursur l'ensemble de la chaîne de production. 'Carrefour et Filiera Italia jettent ainsi les bases d'uneapproche commune pour le développement de chaînes d'approvisionnement encore plus durablessur les plans environnemental, social et économique', assure Carrefour.

