Carrefour : refranchit les 16E, peut combler le 'gap' à 16,8E

(CercleFinance.com) - Alors que les marchés de taux se tendent et que les anticipations inflationnistes ressurgissent, Carrefour fait figure de valeur refuge et grimpe à contre-sens du CAC40 : le différentiel est de 5% puisque l'indice chutait de -1,9% ce mardi midi, tandis que le titre grimpait de +3,1% et refranchit les 16E. La résistance des 15,6E est effacée (ex-plancher des 20 et 30/07) et le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 16,78E du 31/08.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +2.31%