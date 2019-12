Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : refranchit en force les 15E. Cercle Finance • 06/12/2019 à 17:24









(CercleFinance.com) - Dopé par un relèvement d'objectif d'un broker, Carrefour refranchit en force les 15E. Il reste à pérenniser le rebond amorcé sur 14,5E par un débordement de la résistance oblique court terme des 15,4E puis l'effacement de la double-résistance des 15,8/15,85E.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +3.01%