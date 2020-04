Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : réduction du conseil d'administration Cercle Finance • 21/04/2020 à 08:20









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce que son conseil d'administration a décidé de réduire sa taille en ne proposant pas la nomination de nouveaux administrateurs en remplacement de Lan Yan, Jean-Laurent Bonnafé et Thierry Breton qui a démissionné du conseil le 24 octobre. Lors de sa réunion du 20 avril, il a aussi décidé de nommer Philippe Houzé en qualité de vice-président du conseil d'administration et Stéphane Israël, administrateur indépendant, en qualité d'administrateur référent. A l'issue de l'assemblée générale et sous réserve de l'approbation des renouvellements, le conseil sera ainsi composé de 14 administrateurs (hors administrateurs représentant les salariés), dont 50% de membres indépendants et 43% de femmes.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -1.88%