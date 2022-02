Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: reconnu pour ses pratiques d'élevage en Asie information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 11:21









(CercleFinance.com) - Carrefour Taïwan se voit décerner un 'Œuf d'or' par l'ONG Compassion In World Farming (CIWF), devenant ainsi le premier grand distributeur en Asie et à Taïwan à recevoir ce prix.



Carrefour Taïwan s'est engagé à bannir les pratiques d'élevage en cage sur l'ensemble des produits de son enseigne et de ses marques propres d'ici2025 et pour tous les produits de la marque Carrefour contenant des oeufs d'ici2028.





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.50%