Carrefour : rechute vers 14,1E, 13,1E en soutien

(CercleFinance.com) - Carrefour ne profite pas du sursaut du marché parisien et rechute vers 14,1E, la résistance des 14/15 juillet et 12/16 août dernier. En cas de poursuite du repli, risque de rechute vers 13,1E, l'ex plancher estival des 27 juillet et 20 août.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -1.92%