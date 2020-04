Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : rechute vers 13,4E, les 13,5E menacés Cercle Finance • 23/04/2020 à 14:19









(CercleFinance.com) - Carrefour rechute vers 13,4E et s'enfonce sous le petit support testé le 23 mars, soit les 13,5E qui sont directement menacés: en cas d'enfoncement, rechute probable au contact du plancher annuel et historique des 12,3/12,35 des 12 et 16 mars

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -2.54%