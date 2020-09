Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : rechute sous les 14E Cercle Finance • 15/09/2020 à 10:04









(CercleFinance.com) - Le pullback sous 14,75E se confirme et s'accélère avec un 'gap' sous 14,52E: Carrefour rechute sous les 14E en direction d'un support oblique (issu d'un plancher de 12,2E) qui gravite vers 13,5/13,6E.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -2.58%