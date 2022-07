Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : rechute sous 16,8, surveiller 16,5E information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 10:32









(CercleFinance.com) - Les 21,37E de la mi-mai (sommet inscrit il y a 7 semaines seulement) sont maintenant très loin, Carrefour rechute sous 16,8E et menace de nouveau le support majeur des 16,5E des 3 février, 7 mars et 23 juin.

Le prochain support se dessinerait ensuite vers 15,7E puis 14,6E, plancher majeur du 21 septembre et 2 décembre 2021





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -1.98%