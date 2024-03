Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour: rechute sous 15,30E, vers un retracement de 14,9E information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 11:16









(CercleFinance.com) - Carrefour rechute de -4,5% sous les 15,30E, effaçant tous ses gains depuis le 16 février.

Le titre va peut-être devoir en passer par un re-test du plancher des 14,9E des 9, 13 et 14 février avant de pouvoir s'attaquer à une résistance oblique court terme qui gravite vers 16,2E.



Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -1.97%