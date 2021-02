Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : rebondit laborieusement sur les 13,93E. Cercle Finance • 05/02/2021 à 17:23









(CercleFinance.com) - Après l'abandon de l'offre de 'Couche-Tard' Carrefour est retombé... et même plus bas qu'avant l'annonce du canadien (le titre se traitait alors autour de 15,1/15,25E). Carrefour a rebondi sur les 13,93E le 1er février et se hisse laborieusement vers 14,5E, peinant à égaler la performance hebdo du CAC40. Le titre est juste parvenu à tutoyer en séance l'ex 'pic' des 14.7E du 17/11 et il faudra un vrai catalyseur pour le propulser au-delà des 15E.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +2.19%