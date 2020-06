Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour rachète 224 magasins de proximité à Taiwan Reuters • 02/06/2020 à 07:42









PARIS, 2 juin (Reuters) - Carrefour CARR.PA a annoncé mardi un accord avec Dairy Farm pour acquérir Wellcome Taiwan, une opération qui lui permet de mettre la main sur 224 magasins de proximité à Taiwan. La valeur d'entreprise de l'opération est de 97 millions d'euros, a précisé Carrefour dans un communiqué. Wellcome Taiwan a réalisé un chiffre d'affaires HT d'environ 390 millions d'euros en 2019. Carrefour, qui gère déjà 137 magasins à Taïwan dont 69 magasins de proximité, deviendra ainsi le numéro deux local sur le format de proximité, en forte croissance. (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.11%