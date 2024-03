Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour: rachat de 25 millions d'actions à Galfa information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce avoir conclu un accord pour le rachat de 25 millions de ses propres actions -soit environ 3,5% de son capital- auprès de Galfa, filiale de Motier, ramenant la participation de celle-ci à 7,71% du capital et 13,3% des droits de vote du distributeur.



Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de rachat d'actions de 700 millions d'euros pour 2024. Le prix de cession, de 365 millions d'euros, sera versé dans les prochains jours et les actions seront livrées après détachement du dividende annuel.



Galfa a par ailleurs indiqué une période de lock-up de six mois sur sa participation, sous réserve d'exceptions habituelles, et sa décision d'étendre la maturité d'options d'achat pour 10 millions d'actions Carrefour jusqu'en décembre 2025.





