Carrefour : pullback sous les 17E

(CercleFinance.com) - Carrefour subit un pullback sous les 17E après plusieurs échecs sous la résistance des 17,5E, la même que celle testée le 20 juillet et à la mi-août (du 16 au 19).

La correction s'enclenche par un 'gap' de rupture sous 17,27E et le titre est déjà sur le point de tester l'ex-zénith des 16,95E du 7/12/2022.

Le support suivant se dessine vers 16,25E, base du canal haussier moyen terme qui trouve son origine vers 14E le 5 octobre dernier.





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -2.69%