Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : pullback sous les 15E, vers un re-test des 14,6E Cercle Finance • 10/01/2020 à 14:27









(CercleFinance.com) - Carrefour subit un nouveau pullback sous les 15E: le titre repasse sous la borne basse de son canal haussier court terme (15,03E) et s'achemine vers un re-test des 14,6E. Les enjeux demeurent modestes (écarts potentiels limités) et en prenant comme référence 15,29E et 14,62E comme extrêmes court terme, la règle du balancier induit un objectif voisin de 14E en cas de scénario baissier: ce n'est pas 'abyssal' !

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -1.42%