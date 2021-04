Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : pullback sous les 15E, les 14,4E en vue ? Cercle Finance • 09/04/2021 à 10:08









(CercleFinance.com) - Un rounding-top sous 15,5E (le 31/03) se dessine sur Carrefour qui enchaine par un pullback sous les 15E: la glissade pourrait se poursuivre en direction de 14,4E, c'est à dire le support oblique unissant les précédents points bas depuis le 20/12/2020 (13,3E, 14E, 14,30E).

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -1.39%