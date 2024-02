Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour : pullback sous 15,60E, repli imminent vers 15E ? information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 16:52









(CercleFinance.com) - Carrefour subit un pullback sous 15,60E et menace de valider la cassure du plancher des 20 et 25 octobre 2023, puis du 19 janvier 2024.

La situation devient inconfortable et le serait davantage encore sous le support oblique moyen terme des 15E, avec le risque de revenir tester le plancher des 14/14,05E des 29/09 et 5/10/2022.





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -3.48%