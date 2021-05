Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : propose la dématérialisation des catalogues Cercle Finance • 27/05/2021 à 10:10









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce aujourd'hui s'engager contre le gaspillage de papier. L'enseigne proposera désormais aux clients qui le souhaitent la dématérialisation du catalogue dans deux de ses hypermarchés, à Lille (Nord) et Soyaux (Charente). En effet, durant 4 mois, ces deux magasins cesseront de distribuer leurs catalogues dans les boîtes aux lettres de leurs clients, sauf demande explicite de leur part. S'ils privilégient le digital, les clients pourront recevoir le document par courriel, par SMS ou encore via l'application WhatsApp. À terme, cette dématérialisation des catalogues devrait permettre d'économiser sur une année, 300 tonnes de papier, soit plus de 5 millions d'exemplaires pour Lille et 260 tonnes de papier, soit près de 4 millions d'exemplaires pour Soyaux.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +1.68%