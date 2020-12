Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : propose l'emballage durable consigné, avec Loop Cercle Finance • 07/12/2020 à 16:09









(CercleFinance.com) - Alors que chaque français génère 70 kg de déchets plastiques tous les ans - dont la moitié d'emballages - Carrefour annonce s'être associé à Loop, une start-up de l'économie circulaire, afin d'offrir aux consommateurs une expérience ' zéro déchet' grâce à des emballages réutilisables et consignés. Déjàdisponible en ligne, l'expérience Loop s'étend désormais en magasin. Pots de yaourts en verre, tablettes lave-vaisselle dans une boîte en aluminium... les clients Carrefour pourront retrouver de nombreux produits du quotidien dans un emballage durable et consigné. Une fois les produits consommés, chaque client peut rapporter ses emballages vides en magasin et se faire rembourser la consigne par le biais d'une application mobile et d'un espace de collecte, ou directement en caisse. Une fois les contenants retournés par le consommateur, Loop en assure la collecte, le tri et le nettoyage. Les emballages propres sont renvoyés dans les différentes unités de production des marques pour être remplis à nouveau et remis dans la boucle plusieurs dizaines de fois.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +1.22%