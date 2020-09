Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : projet pilote pour le recyclage des masques Cercle Finance • 21/09/2020 à 16:02









(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé dimanche le lancement d'une première initiative pour collecter et recycler les masques chirurgicaux usagés dans 10 magasins de la région Île-de-France, grâce à des boîtes prévues à cet effet, à partir du 15 septembre. Une fois les masques collectés chez Carrefour, ils sont envoyés chez son partenaire TerraCycle où ils sont mis en quarantaine puis pesés, triés et compressés avant d'être recyclés dans des usines spécialisées en fonction de leurs matériaux et de leur composition. 'Ce projet pilote permet de structurer les filières, les tester et identifier les partenaires qui ont un processus efficace de recyclage des masques chirurgicaux pouvant être développé sur l'ensemble du territoire', indique le géant de la distribution.

