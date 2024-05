Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour : proche d'un re-test des 14,94E ? information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - Alors certes, il y a le détachement d'un dividende de 0,87E (repli mécanique vers 15,45E) mais le titre affiche également une franche lourdeur puisque le cours s'en revient tester les 15E.

Carrefour n'est qu'à quelques fraction d'un solide support situé vers 14,94E et il faudrait vraiment de mauvaises nouvelles pour qu'il soit compromis.





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -1.71%