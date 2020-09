Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : présente sa transformation digitale via un blog Cercle Finance • 30/09/2020 à 12:46









(CercleFinance.com) - Le distributeur présente ' Horizons by Carrefour ', son nouveau blog ouvert à tous, portant l'ambition de faire valoir l'expertise de digital retail du groupe au niveau international. 'Horizons by Carrefour met en avant des projets et réalisations qui ont trait au digital chez Carrefour, que cela soit dans les équipes E-commerce, IT, Marketing, RSE, Supply Chain, ou autres', explique Amélie Oudéa-Castéra, directrice exécutive e-commerce, data et transformation digitale. Piloté et coordonné par la Direction Customer, Data and Technology, ce projet concerne l'ensemble des pays du Groupe.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.15%