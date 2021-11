Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : premiers retours positifs sur l'Eco-score information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 12:01









(CercleFinance.com) - Depuis juin 2021, Carrefour.fr a rejoint l'expérimentation menée par l'ADEME et teste l'Eco-score sur tous les produits alimentaires de marques distributeurs et nationales commercialisés en ligne. Alors que deux études ont été menées auprès d'un échantillon représentatif des clients de l'ensemble des enseignes Carrefour, les retours montrent que les clients sont intéressés par le principe d'affichage des l'Eco-score sur les produits, ce qui reflète leurs préoccupations actuelles. 54% des clients disent ne pas se sentir suffisamment informés sur l'impact environnemental des produits disponibles quand 88% pensent que l'affichage de l'Eco-score est une mesure positive. En tant que membre du comité des partenaires, Carrefour s'engage dès à présent à adopter sur Carrefour.fr le futur score environnemental qui sera mis en place par les pouvoirs publics Français.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -2.08%