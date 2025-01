Carrefour, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du mercredi 22 janvier 2025

(AOF) - Carrefour (-2,41% à 13,14 euros)

Le groupe de distribution a fini en tant que lanterne rouge de l'indice ce mercredi. Il a démenti avoir été victime d'une cyberattaque. Le titre perd 17% sur un an.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Premier distributeur alimentaire européen et deuxième mondial, créé en 1959 ;

- Activité de 94,1 Mds€ concentrée sur trois grands marchés, France pour 46 % des ventes, le reste de l'Europe -Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Roumanie- pour 28 % et l’Amérique latine -Brésil et Argentine-pour 26 % ;

- Ambition de devenir n° 1 mondial de la transition alimentaire par rééquilibrage de l’activité sur le Brésil, la France et l’Espagne, focus sur les produits frais et bio à des prix accessibles, marque propre à 40 % des revenus et accélération des formats de magasins ;

- Capital marqué par la présence forte de 3 actionnaires : la famille Moulin, également propriétaire des Galeries Lafayette (14,38 % des actions et 18,33 % des droits de vote), Peninsula Europe (8,83 % et 14,4 %) et salariés (1,26 et 1,82 %), Alexandre Bompart étant président-directeur général du conseil de 15 administrateurs ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- priorité donnée aux produits à marque Carrefour (36 % des ventes à fin septembre)et à la gamme de premier prix, la baisse des coûts (1,2 Md€ en 2024) finançant les investissements en compétitivité,

- exploitation des actifs non commerciaux : société commune Unlimitail avec Publicis pour devenir n° 1 en Europe du retail media, valorisation des actifs immobiliers via des projets mixtes en France et la 1 ère foncière d’Amérique du sud au Brésil,

- en France : économies en fonds propres via la location-gérance des hyper et supermarchés et consolidation de la place de n° 1 via l’intégration de 23 magasins ex-Casino et celle de Match & Cora (conversion sous enseigne Carrefour à la fin novembre) qui génèrera 130 M€ de synergies d’ici 2027,

- au Brésil : intégration de Grupo BIG, désormais sous enseigne Carrefour, avec un objectif de 2 MdsBrl de synergies en 2025,

- en Espagne : achat de 47 magasins SuperCor,(sous enseigne Carrefour) et Supeco,

- innovation « data-centric, digital first » : 2,8 Mds€ d’investissements dans les systèmes d’information, partenariats stratégiques pour la plateforme Carrefour Links , a vec objectif 2026 de 40 % de clients multicanaux et 10 Mds€ de revenus dans l’e-commerce ;

- Stratégie environnementale « Act for food » 2025 visant la neutralité carbone en 2050 :

- étape 2025 : repli de 35 % des émissions indirectes et de 40 % de celles directes,

- obligation aux 100 1 ers fournisseurs d’adopter une trajectoire 1,5 C d’ici 2026,

- 8 Mds€ de ventes dans les produits alimentaires durables dont 500 M€ d’origine végétale et 50 000 partenaires d’agriculture durable vs 30 000,

- émissions d’emprunts « verts » et actionnariat salarié de financement des projets RSE ;

- Situation financière solide à fin juin avec une dette nette de 5,4 Mds€ face $ de fonds propres.

Défis

- Gains continus de parts de marché depuis 2017 dans les 3 pays clés (Brésil, France et Espagne, soit les 8/10èmes du résultat opérationnel courant) ;

- Contre-performance de la France par rapport à l’Amérique latine ;

- Après une croissance de 8,8 % (1,5 % après impact négatif du real brésilien et du peso argentin) des ventes à fin septembre , objectif 2024 d’une amélioration de la marge opérationnelle et de l’autofinancement libre, via 1 Md€ d’économies de coûts ;

- Plan stratégique « Carrefour 2026 » visant un autofinancement libre de + 1,7 Md€ via 4 Mds€ d’économies de coûts sur 3 ans et 2 Mds€ d’investissements annuels, vs 2 Mds€ ;

- Dividende 2023 de 0,87 € et programme de rachat d’actions de 700 M€.