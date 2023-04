Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: plus de 100 stations de recharge dans son réseau information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 16:31









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce avoir franchi le cap des 100 stations de recharge pour véhicules électriques devenant ainsi le premier réseau de bornes en France avec plus de 850 points de charge dont la moitié en haute puissance (jusqu'à 300 kW), répartis sur l'ensemble du territoire.



Lancé en avril 2022, Carrefour Énergies ambitionne d'équiper '200 magasins de plus d'ici la fin de l'année'.



'Pour atteindre notre objectif de 5 000 points de charge et 800 stations d'ici 2025, le déploiement va encore accélérer avec en moyenne l'ouverture de près de 30 nouvelles stations chaque mois', annonce l'enseigne.



Avec ces stations, Carrefour Énergies offre à ses utilisateurs un service de recharge pour toutes les mobilités, qui comprend de la recharge de confort (22kW), de la recharge rapide et ultra-rapide (de 50 à 300 kW) permettant de réaliser un plein électrique entre 20 et 60 minutes.







