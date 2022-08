Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: plan de redynamisation de l'économie rurale information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 12:49









(CercleFinance.com) - Carrefour dévoile 'un plan ambitieux de redynamisation de l'économie rurale' via la création de nouvelles filières biologiques régionales, dans le cadre d'une convention de revitalisation avec l'Etat français.



L'enseigne renforce ainsi son soutien à l'agriculture biologique et souhaite impulser par cet investissement la création de nouveaux emplois sur les territoires agricoles français.



Dans ce cadre, Carrefour annonce une contribution de 350 000 euros dans une convention de revitalisation de l'économie rurale visant à développer de nouvelles filières biologiques.



Cumulable avec les aides publiques, cette aide commune est versée à l'ensemble de ses bénéficiaires sous forme de subventions d'exploitation depuis le deuxième trimestre 2022 afin de financer 6 projets de filières biologiques.





