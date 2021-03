Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : plafonne toujours sous une résistance à 14,7E Cercle Finance • 12/03/2021 à 13:02









(CercleFinance.com) - Carrefour plafonne toujours sous une résistance à 14,7E (14/09 et 17/11/2020) : en cas de franchissement, l'objectif suivant serait 15,25E, puis le comblement du 'gap' des 16,13E du 15 janvier (l'état intervient pour bloquer le rachat par le canadien 'Couche-Tard'.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +1.92%