Carrefour : participe de nouveau au Téléthon

Cercle Finance • 03/12/2019 à 17:48









(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour indique ce soir se mobiliser, pour la treizième année consécutive, pour le Téléthon. Ainsi, Carrefour va mettre en place des opérations dédiées auprès de ses clients pour soutenir la collecte. De plus, les magasins Carrefour, tous formats confondus, se mobiliseront du 2 au 8 décembre en proposant des animations en collaboration avec les antennes locales du Téléthon. 'Ce sont en tout plus de 1.600 magasins Carrefour, qui se mobilisent pour des actions de solidarité', indique le groupe.

