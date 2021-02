Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : participation à la collecte des Restos du Coeur Cercle Finance • 26/02/2021 à 15:47









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce sa participation, pour la 14e année consécutive, à une opération de collecte nationale aux côtés des Restos du Coeur qui se tiendra les 5, 6 et 7 mars, dans un contexte marqué par la hausse de la précarité alimentaire. Partout en France, durant ces trois jours, plus de 1000 magasins accueilleront cette action et proposeront aux clients qui le souhaitent de faire des dons de produits alimentaires non périssables et d'hygiène indispensables. 'En 2020, l'implication des clients, bénévoles et collaborateurs Carrefour a permis de collecter 1500 tonnes de denrées soit l'équivalent d'un million de repas dans les 1459 magasins mobilisés pour cette opération', rappelle le géant de la distribution alimentaire.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -1.80%