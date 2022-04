Carrefour: partenariat inédit avec Albert School information fournie par Cercle Finance • 07/04/2022 à 09:52

(CercleFinance.com) - Albert School, la première Business School d'excellence dédiée à la data vient de conclure un partenariat inédit avec l'enseigne Carrefour.



L'objectif est de renforcer la collaboration entre les équipes business et data, pour mettre cette dernière au coeur des entreprises et créer de la valeur.



Pour former des profils capables de comprendre, exploiter et valoriser la data, Albert School structure son enseignement autour de ' Business Deep Dives ', des séquences de trois semaines d'analyse des modèles et des enjeux d'une entreprise.



Carrefour inaugurera le premier Business Deep Dive. Le partenariat prévoit également le financement par Carrefour de trois bourses pour les étudiants, qui intégreront le programme Bachelor d'Albert School à la rentrée 2022. Ces bourses financeront la moitié de la scolarité des lauréats.



' Carrefour ambitionne de devenir un leader mondial du Digital Retail, et la data est au centre de cette stratégie. Elle permet d'améliorer l'expérience de nos clients, de prendre de meilleures décisions à chaque étage de l'entreprise, et décuple l'efficacité de notre organisation. Ce partenariat avec Albert School, la première école de commerce orientée data, s'inscrit dans cette dynamique ', affirme Elodie Perthuisot, directrice exécutive Ecommerce, Data, et Transformation Digitale du Groupe Carrefour.