Carrefour: partenariat étendu avec l'italien Everli

(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé mardi avoir conclu un partenariat avec la plateforme italienne Everli pour la livraison de courses en ligne en France et sur de nouveaux marchés.



Après des partenariats réussis en Italie et en Pologne, le distributeur va étendre à la France son accord commercial avec la place de marché spécialisée dans les courses en ligne.



Ce partenariat doit permettre aux hypermarchés et supermarchés Carrefour d'être disponibles sur l'application Everli.



Déjà présent à Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Lille, Nantes, Grenoble, Strasbourg, Rennes, l'entreprise italienne prévoit de se développer dans d'autres villes l'année prochaine.



Toujours dans le numérique, Carrefour a annoncé mardi que sa filiale financière, Carrefour Banque, allait accélérer la digitalisation de ses services en proposant à ses clients de souscrire en ligne, de façon simplifiée, à la Carte Pass.



Avec cette offre, les clients souhaitant bénéficier de cette carte de crédit internationale proposée par Mastercard pourront désormais obtenir une réponse de principe en sept minutes.





