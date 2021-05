Carrefour : partenariat commercial avec Coop Nordics

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce la signature d'un accord commercial axé sur les marques propres entre Carrefour Partenariat International et le Groupe Coop Nordics.

Ce Partenariat permettra aux différentes entités de Coop Nordics d'acheter les marques propres de Carrefour en alimentaire et non alimentaire, et notamment les marques propres alimentaires françaises, espagnoles et italiennes, et facilitera les synergies pour la fabrication de ces marques propres.

Ce Partenariat couvrira les territoires de la Finlande, du Danemark, de la Norvège et de la Suède, pays dans lesquels les différentes Coop opèrent.

Cet accord est signé par Carrefour Partenariat International et Coop Trading et ses 4 affiliés de Finlande (Groupe SOK), du Danemark (Coop Danemark), de Norvège (Coop Norvège), et de Suède (Coop Suède).