Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Carrefour: partenariat avec les jeunes agriculteurs information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 17:33

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce un partenariat inédit avec le Syndicat des Jeunes Agriculteurs et la signature d'une charte en cinq axes visant à promouvoir le métier d'agriculteur, accompagner le renouvellement des générations,poursuivre la transition agro-écologique, améliorer le revenu des agriculteurs par le développement de la contractualisation et renforcer les partenariats locaux entre les magasins et les Jeunes Agriculteurs.



Carrefour s'engage notamment à mieux valoriser les produits locaux et fermiers grâce à des contrats régionaux entre les magasins et les Jeunes Agriculteurs via une offre ' ultra-locale ' avec 650 fournisseurs locaux, qui livrent un magasin à 25 ou 30 kilomètres, par l'intermédiaire d'un contrat simplifié avec paiement sous sept jours.